مصرع فلاح وإصابة نجلته فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى شاب فى العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأربعاء، وأصيبت نجلته "طفلة 5 سنوات"، جراء وقوع حادث تصادم بطريق "إيتاى البارود - شنديد" أمام عزبة الست دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير "عاطف حسن محمد المرشدى" فلاح ومقيم قرية شنديد دائرة المركز بالدراجة الهوائية وبرفقه نجلته "جنا" بالطريق المشار إليه اصطدمت بهما السيارة رقم ب و ج 7156 ملاكى قيادة "محمد إبراهيم حسانين" فلاح ومقيم بذات القرية .

أسفر الحادث عن وفاة الأول وإصابة نجلته بكسر بالساعد الأيمن وكدمه بالصدر، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام والمصابة لذات المستشفى للعلاج .

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى "شعبان حسن محمد" أمين شرطة من قوة أمن البحيرة ومقيم بذات الناحية أقرا بمضمون ما تقدم، واتهم أمين الشرطة قائد السيارة بالتسبب فى وفاه شقيقه، وتحرر المحضر 17521/2015 جنح المركز.