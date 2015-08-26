ضبط 31 كرتونة سجائر مجهولة المصدر فى البحيرة

تمكنت قبل قليل الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط سبارة محملة بـ31 كرتونة سجائر ماركات مقلدة ROSMAT، COBTL صينى الصنع "مجهولة المصدر" بداخل كل منها 50 خرطوشة سجائر.

وتمكن الملازم أول أحمد شوقى المحصى الضابط بإدارة تأمين الطرق والقوة المرافقة والمعين للمرور بالقطاع الثالث بالطريق الزراعى السريع / دائرة مركز شرطة إيتاى البارود أمام قرية التوفيقية اتجاه القاهرة / دائرة مركز إيتاى البارود، من ضبط السيارة رقم 3726 م أ ص " نقل " قيادة " م إ م " سائق وبرفقته " أ م أ " صاحب ورشة محملة بـ31 كرتونة سجائر ماركات مقلدة ROSMAT، COBTL صينى الصنع "مجهولة المصدر" بداخل كل منها 50 خرطوشة سجائر.

وبسؤال قائد السيارة ومرافقه اعترف الثانى بملكيته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء.وتحرر المحضر 17497/2015 جنح مركز شرطة إيتاى البارود .