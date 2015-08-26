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إندبندنت: نجم يوفنتوس قد يرحل للدوري الإنجليزي هذا الأسبوع

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إندبندنت: نجم يوفنتوس قد يرحل للدوري الإنجليزي هذا الأسبوع إندبندنت: نجم يوفنتوس قد يرحل للدوري الإنجليزي هذا الأسبوع

أفادت صحيفة (إندبندنت) الإنجليزية بأن لاعب يوفنتوس الإيطالي بول بوجبا قد ينتهي به المطاف هذا الصيف في نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى ثقة مسؤولي البلوز في إنهاء صفقة نجم البيانكونيري وعلى رأسهم المدرب جوزيه مورينيو الذي قد يتمم تعاقده مع اللاعب مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسي مازال في مفاوضات مع بطل إيطاليا بشأن النجم الفرنسي، وأنه يتفائل باستمرار المفاوضات التي تعكس إمكانية تخلي الأخير عن اللاعب.

وأفادت الصحيفة بأن تشيلسي قد ينهي الصفقة هذا الأسبوع قبل غلق سوق الانتقالات الثلاثاء المقبل.

وكانت صحيفة (ميرور) الإنجليزية قد أكدت أن يوفنتوس رفض العرض المقدم من تشيلسي لانتداب اللاعب الذي لا يريد الفريق التفريط فيه بعد رحيل نجمي وسطه أرتورو فيدال وأندريا بيرلو.

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