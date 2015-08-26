​«الزراعة» تنفذ برنامجًا تدريبيًا للكشف عن الإصابة بسوسة النخيل بالواحات

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزاعية من تنفيذ برنامج تدريبي على جهاز الكشف عن الإصابة بسوسة النخيل بالواحات البحرية.

وركز البرنامج على توضيح المواصفات الفنية للجهاز ومجالات وطرق استخدامه والاحتياطات الأمنية والعامة الواجب مراعاتها عند التعامل مع الجهاز، لضمان تحقيقه الكفاءة المطلوبة في الكشف عن الاصابة بسوسة النخيل ودرجاتها المختلفة.

وتضمن التدريب ندوة ارشادية بهدف التمهيد للجزء العملي من التدريب على الجهاز، وإثراءاً لمعلومات المتدربين من حيث التأكد على مظاهر الاصابة بالسوسة ودرجاتها المختلفة وطرق المكافحة والوقاية واسلوب العلاج السليم لمكافحة هذه الآفة.

وانتهى البرنامج بتقييم أداء المتدربين ودقتهم في تحديد الإصابة من خلال التدريب العملي إضافة إلى طرق تعاملهم بالعلاج وأسلوب الفحص اللازم. ​