أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

​«الزراعة» تنفذ برنامجًا تدريبيًا للكشف عن الإصابة بسوسة النخيل بالواحات

Google+ Print
​«الزراعة» تنفذ برنامجًا تدريبيًا للكشف عن الإصابة بسوسة النخيل بالواحات ​«الزراعة» تنفذ برنامجًا تدريبيًا للكشف عن الإصابة بسوسة النخيل بالواحات

 انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزاعية من تنفيذ برنامج تدريبي على جهاز الكشف عن الإصابة بسوسة النخيل بالواحات البحرية.

وركز البرنامج على توضيح المواصفات الفنية للجهاز ومجالات وطرق استخدامه والاحتياطات الأمنية والعامة  الواجب مراعاتها عند التعامل مع الجهاز، لضمان تحقيقه الكفاءة المطلوبة في الكشف عن الاصابة بسوسة النخيل ودرجاتها المختلفة.

وتضمن التدريب ندوة ارشادية بهدف التمهيد للجزء العملي من التدريب على الجهاز، وإثراءاً لمعلومات المتدربين من حيث التأكد على مظاهر الاصابة بالسوسة ودرجاتها المختلفة وطرق المكافحة والوقاية واسلوب العلاج السليم لمكافحة هذه الآفة.

وانتهى البرنامج بتقييم أداء المتدربين ودقتهم في تحديد الإصابة من خلال التدريب العملي إضافة إلى طرق تعاملهم بالعلاج وأسلوب الفحص اللازم. ​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا