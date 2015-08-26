الآن.. رقم جديد لاستقبال أخبار القراء بعد نجاح خدمة صحافة المواطن من اليوم السابع

بعد النجاح الكبير الذى حققته خدمة "صحافة المواطن"، التى أطلقها الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع"، والمشاركات الكثيفة من مختلف محافظات الجمهورية وخارج مصر عبر البريد الإلكترونى وصفحات "اليوم السابع" على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" وغيرها، يخصص الموقع رقما جديدا لتلقى المواد الإخبارية والصور والفيديو عبر واتس آب. وبإمكان قراء وجماهير "اليوم السابع"، من داخل وخارج مصر، إرسال المواد الخاصة بهم سواء كانت أخبارا أو مقاطع فيديو أو صورا، عبر رقم 01280003799، وذلك بجانب البريد الإلكترونى وصفحات "اليوم السابع" على فيس بوك وتويتر. ويؤكد "اليوم السابع" حرصه الدائم على التواصل مع القراء، الذين كان لهم الفضل فى نجاح صحافة المواطن، بشتى الطرق وعبر كل الوسائط التكنولوجية، متعهدًا ببذل المزيد من الجهد والتطوير.إعلان - Ads إعلان - Ads
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