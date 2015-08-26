الرئاسة : روسيا حريصة على علاقتها بمصر

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجانب المصرى لمس خلال المباحثات التى أجراها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موسكو، حرص الجانب الروسى على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وقال فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إن الجانب الروسى حرص أيضًا على استكشاف فرص الاستثمار فى مصر والتعاون فى مختلف المجالات، حيث عرض وزير التجارة والصناعة الروسى الخطوات التى اتخذتها بلاده، لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين.

وأكد المتحدث أن الملف السورى سيكون حاضرًا بقوة فى مباحثات الرئيس السيسى وبوتين اليوم فى الكريملين، حيث أن روسيا لها دور قوى وحضور فى هذه الأزمة، وتستضيف العديد من اجتماعات المعارضة السورية، وبالتالى فإن لقاء السيسى وبوتين سيكون فرصة من أجل تبادل الرؤى حول سبل التوصل إلى وقف نزيف الدم السورى، وتحقيق انفراجة تؤدى إلى نزع فتيل الأزمة هناك.

وحول أثر الاتفاق النووى الإيرانى مع الغرب على المنطقة ودول الخليج، قال السفير علاء يوسف، إنه من السابق لأوانه الحديث عن حدوث تغيير فى خريطة المنطقة وتوازن القوى بها، معربا عن أمله فى تعميم هذا الاتفاق فيما يتعلق بنزع السلاح النووى على بلدان المنطقة، وألا يكون الاتفاق الإيرانى على حساب أى طرف آخر، مشددًا على أن أمن الخليج جزء من الأمن القومى المصرى.

وفيما يتعلق بانتقادات رئيس البرلمان الروسى للغرب عقب لقائه مع الرئيس السيسى أمس، واتهاماته للغرب بتأجيج الصراعات فى الشرق الأوسط، قال السفير علاء يوسف: “هذا الأمر هو جزء من الخطاب الإعلامى الروسى”.

من ناحية أخرى، قال مصدر برئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى سيواصل جولاته الخارجية عقب زيارة روسيا، حيث يقوم بجولة آسيوية مهمة تشمل سنغافورة والصين وإندونيسيا، ثم يقوم الشهر المقبل بزيارة نيويورك، للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة مكافحة الإرهاب، التى دعا إليها الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

كما يقوم الرئيس السيسى فى النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل بزيارة اليابان وكوريا.

ونوّه المصدر بالجهود التى يبذلها الرئيس السيسى لدفع عجلة التنمية بصورة متسارعة فى مصر، ومن بينها التعاقد على شراء ٦ حفارات، وتفاوض الرئيس السيسى بنفسه مع الشركة الألمانية لتخفيض ثمنها، وتدريب ١٢٠ مهندسا مصريا على هذه المعدات، سواء فى ألمانيا أو فى عدد من المشروعات التى تنفذها الشركة فى بلدان العالم.

ولفت المصدر إلى أن هذه الحفارات ستسهم فى تحقيق التنمية خصوصًا فى سيناء، وبناء الأنفاق تحت قناة السويس، فضلًا عن الاستعانة بها فى مشروعات مترو الأنفاق وغيرها.

وأضاف المصدر أن الرئيس السيسى سيطلق قريبًا مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، كمرحلة أولى فى عدة مناطق، منها الفرافرة وشرق المنيا وشرق العوينات.

أ ش أ