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القبض على المتهمين بقتل عامل فى زراعات مطاى بالمنيا

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القبض على المتهمين بقتل عامل فى زراعات مطاى بالمنيا القبض على المتهمين بقتل عامل فى زراعات مطاى بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بقتل عامل بمركز مطاى بسبب الخلافات المالية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية "منبال" بالعثور على جثة لشخص فى العقد الخامس من عمره ملقاة داخل الزراعات المتاخمة للقرية.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لـ"عيد. ر"، 48 سنة، مقيم فى سيلة الغربية، ومتحللة وبها آثار طعنات مختلفة. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام واستدعاء الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وتم تشكل فريق بحث لكشف غموض الحادث وتحديد الجناة وتمكنوا من ضبط المتهين وهم مهدى ق صاحب محل أجهزة كهربائية، ومحمد م ا، حيث قاما باستدراج المجنى عليه للزراعات، وطعنه عدة طعنات بسبب خلافات مالية بينهما، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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