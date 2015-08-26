سقوط نقاش أثناء محاولته بيع تابوت ومومياء فرعونية على مقهى بالزيتون

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى القبض على نقاش وبحوزته قطع أثرية من العصر الفرعونى عبارة عن "تابوت مكون من قطعتين ومومياء لسيدة"، أثناء تواجده على مقهى بمنطقة الزيتون، لمحاولة عرضها للبيع على أحد الأشخاص مقابل مبلغ 700 ألف جنيه، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون معلومات مفادها تررد شخص على مقهى ـ كائن بدائرة القسم وبحوزته قطع أثرية يقوم بعرضها للبيع بمبلغ 700 ألف جنيه، فكلف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة التأكد من المعلومات ومداهمة المقهى وضبط المتهم وبحوزته القطع الأثرية.

على الفور انتقل المقدم وائل عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن من ضبطه وتبين أنه "محمد سعد فرغلى" 46 سنة نقاش ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة والمحكوم عليه فى القضية رقم 4155 لسنة 2013م الحدائق "خيانة أمانة" والمقضى فيها بالحبس سنة، وبحوزته السيارة رقم و س و 973 ماركة هيونداى فيرنا سوداء اللون ملك أحد أقاربه وغير مبلغ بسرقتها.

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على 2 تمثال فرعونى عبارة عن تابوت مكون من قطعتين طوله 30 سم مومياء لسيدة طولها 15 سم مدون عليهما رموز ونقوش فرعونية.

اعترف المتهم بتحصله عليها من شخص يدعى "محمود" يقيم بمحافظة المنوفية مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9075 لسنة 2015م جنح القسم وأحاله اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.