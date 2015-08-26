الرئيس السيسى يلتقى العاهل الأردنى فى مقر إقامته بموسكو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء بمقر إقامته بموسكو، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

يأتى اللقاء فى إطار التشاور المستمر بين مصر والأردن إزاء قضايا المنطقة، بعد اللقاء الذى عقده أمس الرئيس السيسى مع ولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد آل نهيان فى موسكو.

كان الملك عبد الله قد التقى أمس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى سيستقبل فى وقت لاحق اليوم الرئيس السيسى.

السيسى يواصل نشاطه بموسكو اليوم..يلتقى العاهل الأردنى ويعقد قمة مع"بوتين" ثم جلسة مباحثات موسعة..مكافحة الإرهاب والملف السورى والاستثمارات على رأس المناقشات..والرئيس الروسى يختصه بجولة داخل "الكرملين"