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بدء امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة "دور ثان"

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بدء امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة "دور ثان" بدء امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة "دور ثان"
بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة ضمن نظامها القديم أداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، حيث بدأت لجنة الامتحانات فى التاسعة وتنتهى فى الحادية عشرة.

وقال محمد سعد، رئيس عام الامتحانات، إن عدد طلاب النظام القديم والذين يختبرون اليوم وصل قرابة الـ3 آلاف طالب وطالبة موزعين على 180 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية.

وينتهى اليوم طلاب النظام الحديث من امتحانات الدور الثانى لهم والتى بدأت 15 من أغسطس الجارى، حيث اختبر قرابة الـ97 ألف طالب وطالبة خلال تلك الفترة.
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