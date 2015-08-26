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إصابة شرطيين فى هجوم لحزب العمال الكردستانى على مدينة "بينغول" بتركيا

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إصابة شرطيين فى هجوم لحزب العمال الكردستانى على مدينة "بينغول" بتركيا إصابة شرطيين فى هجوم لحزب العمال الكردستانى على مدينة "بينغول" بتركيا
أصيب شرطيان من أفراد القوات الخاصة العاملة فى مديرية أمن "بينغول" بجنوب شرقى تركيا بجروح فى هجوم مسلح شنته عناصر منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية بالأسلحة بعيدة المدى والقاذفات الصاروخية أثناء أداء مهامهم فى ضواحى المدينة.

وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية اليوم الأربعاء أنه فى سياق متصل انفجرت قنبلة زرعتها عناصر المنظمة "الإرهابية" فى محطة إرسال وتشغيل الهواتف المحمولة فى ضواحى بينغول ذات الأغلبية الكردية.

وأوضحت المحطة أن الانفجار، الذى تم عن طريق التحكم عن بعد، أدى لوقوع أضرار مادية كبيرة بمحطة الإرسال والتشغيل، مما تسبب فى توقف شبكة اتصالات الهواتف المحمولة لفترة طويلة.

كانت القوات الجوية التركية قد بدأت فى يونيو الماضى قصف معاقل منظمة حزب العمال الكردستانى، التى تصفها التركية بـ"الإرهابية"، فى جبال "قنديل" بمناطق شمال العراق، وأيضا فى بعض المناطق الأخرى داخل تركيا مثل جبال "جودي" فى محافظة "شرناق" بجنوب شرقى البلاد.
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