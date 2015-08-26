لمريض السكر.. تعرف على الأدوية التى تقلل حدوث الغيبوبة

أكدت الدكتورة نجوى لاشين أستاذ أمراض الباطنة والسكر بطب الإسكندرية، إن هناك مجموعة من العقاقير التى تقلل من نسبة السكر فى الدم، وهى مجموعة السلوفانيل يويريا والذى يؤخذ عن طريق الفم.

وقالت ظهرت فى الخمسينات أثناء الحرب العالمية الثانية أثناء البحث عن مضاد حيوى لعلاج وباء التيفود، واكتشفوا أن جزئية من هيكل هذا المضاد الحيوى تخفض من نسبة السكر فى الدم ومن هنا ظهرت مجموعة السلوفانيل يوريا.

وأوضحت "نجوى" أن مشكلة هذه المجموعة أنه بالرغم من أن لها مفعول كبير فى خفض نسبة السكر فى الدم إلا أنها قد تسبب نقصا شديدا فى نسبة السكر بالدم "غيبوبة نقص السكر وزيادة فى الوزن"، موضحة أنه فى الثمانينات وبداية التسعينات ظهرت أنواع من هذه المجموعة تحتفظ بقدراتها العالية على خفض نسبة السكر فى الدم مع نسبة ضئيلة جدا من أحداث غيبوبة نقص السكر وزيادة الوزن، مثل عقار جليمترايد "الاماريل" وهذا العقار يتمتع بكفاءة عالية فى خفض نسبة السكر فى الدم من خلال إفراز كميات ضئيلة من الأنسولين مع تصحيح مقاومة الأنسجة لمفعول الأنسولين مما يترتب على هذا انضباط سكر الدم مع ندرة حدوث غيبوبة نقص السكر وندرة زيادة الوزن.

وأضافت "كما أن بعض الأبحاث أظهرت أنه يقلل من نسبة عوامل الخطر المسببة لمرض تصلب الشرايين والذى يعتبر أكبر تهديد لحياة مرضى السكر من النوع الثانى".