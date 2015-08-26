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للمرة الأولى.. شوارع باريس بدون سيارات

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للمرة الأولى.. شوارع باريس بدون سيارات للمرة الأولى.. شوارع باريس بدون سيارات

قرر مجلس العاصمة الفرنسية باريس، إخلاء المدينة تماما من أى سيارات يوم 27 سبتمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ المدينة.

 يأتى القرار تماشيا مع تصريحات عمدة المدينة آن هيدالجو فى مارس الماضى عندما قالت “سيتم تغيير باريس بشكل كامل ليوم واحد لمنح كل من سكانها والسائحين الفرصة للاستمتاع بمعالم المدينة بدون ضوضاء أو تلوث”.

وبموجب مبادرة “يوم دون سيارة” فسيتم إخلاء جميع الوجهات السياحية الشهيرة والشوارع الرئيسية من العربات المزودة بمحركات، مع السماح باستثناءات بسيطة مثل سيارات الإسعاف، لتتاح الفرصة أمام المشاة وراكبى الدراجات للاستمتاع بالمدينة.

وتأتى هذه المبادرة ضمن حملة أكبر للعاصمة باريس ضد التلوث، حيث ستستضيف بين 16 و22 سبتمبر الأسبوع الأوربى للحركة والتنقل، كما تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ فى أواخر نوفمبر المقبل.

وكالات

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