المناسبة فرصة لمراجعة جهود تمكين المرأة وريادتها

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: يشكل يوم المرأة الإماراتية فرصة مفيدة لإجراء مراجعة دورية لجهود تمكين المرأة وريادتها في دولة الإمارات للوقوف على الإنجازات والمكاسب المتحققة وإبرازها على الساحة المحلية والإقليمية والدولية تماشيا مع رؤية الحكومة والاحتياجات المستجدة وفق افضل الممارسات العالمية بما يضمن استدامة الإنجازات المتحققة.

وقد وجهت الاتحاد النسائي العام بالبدء فوراً في التحضير للإعداد لهذا الاحتفال بصورة نوعية متميزة ليكون مناسبة وطنية عظيمة للتعبير عن الوفاء والعرفان لدور المرأة الإماراتية المنضوية في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية، وليكون كذلك تظاهرة وطنية حاشدة للتعبير عن اعتزازنا بالدعم المتواصل الذي توفره قيادتنا لتمكين المرأة وإبراز ما حققته من منجزات ومكاسب نوعية في شتى المجالات.