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تونس : نواجه حربًا طويلة ضد الإرهاب تتطلب اليقظة

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تونس : نواجه حربًا طويلة ضد الإرهاب تتطلب اليقظة تونس : نواجه حربًا طويلة ضد الإرهاب تتطلب اليقظة

رئيس التونسية الحبيب الصيد

قال رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد، إن بلاده تخوض حربًا طويلة ضد الإرهاب مما يتطلب اليقظة وطول النفس، وجاهزية كبرى فى العنصر البشرى، مطالبا كافة التونسيين بالانخراط فى الحرب التى تخوضها تونس ضد الإرهاب.

 واعترف الصيد، فى تصريح لـ “العربية.نت” اليوم الأربعاء، بوجود أخطاء أمنية الأمر الذى دعا الحكومة للإسراع بتقييم العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس خلال الفترة الماضية وتحديد مواطن النقص، مضيفا أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات منها تغييرات واعفاءات لعدد من المسؤولين الأمنين بالإضافة إلى إحداث تعديلات جوهرية على الخطة الأمنية فى مواجهة الإرهاب وزيادة تأمين المدن والمنشآت الهامة والمناطق السياحية.

وحول تمديد حالة الطوارئ قال الصيد : “إن تمديدها خاضع لتطورات الوضع الأمنى والحرب على الإرهاب”، مؤكدا أن حالة الطوارئ هو إجراء استثنائى، وسينتهى بانتهاء أسبابه.

وتعليقا على الجدار الترابى على الحدود التونسية الليبية، قال الصيد أنه مجرد حاجز ترابى معزز بخندق مائى، استدعته ضرورة دعم المراقبة الأمنية، لإحكام مقاومة تهريب البضائع والسلاح ومواجهة التداعيات المحتملة لتطورات الوضع فى ليبيا.

وأضاف رئيس الحكومة أن الجدار أثبت جدواه، إذ تمكنت قوات الجيش والشرطة من إبطال العديد من عمليات التهريب المرتبطة بأنشطة الجماعات الإرهابية، التى تنشط فى ليبيا، مضيفا أنه سيتم قريبا تهيئة ثلاثة معابر جديدة بين تونس وليبيا لتيسير عملية نقل الأشخاص والبضائع بشكل قانونى.

أ ش أ

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