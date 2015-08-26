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الأرصاد : استمرار انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34

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الأرصاد : استمرار انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 الأرصاد : استمرار انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى، والقاهرة، حتى شمال الصعيد.

 ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا وعلى أقصى الجنوب والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة تنشط على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

 

الصغرى / العظمى
> القاهرة 26 34
> الإسكندرية 27 31
> مطروح 24 30
> بورسعيد 27 32
> دمياط 26 31
> بلطيم 26 32
> الإسماعيلية 24 35
> السويس 26 35
> العريش 24 34
> نخل 20 33
> طابا 23 36
> الطور 27 35
> مرسى علم 28 37
> الغردقة 28 37
> شرم الشيخ 29 38
> رفح 23 33
> كاترين 19 36
> سيوة 24 34
> المنيا 24 36
> الفيوم 24 36
> رأس سدر 25 36
> أبوسمبل 29 40
> وسط الدلتا 25 33
> أسيوط 23 36
> سوهاج 25 37
> الأقصر 27 40
> أسوان 29 41
> شلاتين 28 38
> حلايب 30 36
> الوادى الجديد 26 38
> قنا 28 39
> نويبع 28 37
> السلوم 23 32.

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