الرئاسة: الملف السورى فى صدارة مباحثات السيسى وبوتين اليوم

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانب المصرى لمس خلال المباحثات التى أجراها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موسكو مع المسئولين الروس، حرص الجانب الروسى على مواصلة العمل والبناء على الزخم الذى تولد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين على كل المسئوليات وفى مختلف القطاعات، لتحقيق المزيد من الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وقال، فى تصريحات له اليوم بموسكو، إن الجانب الروسى حرص أيضا على استكشاف فرص الاستثمار فى مصر والتعاون فى مختلف المجالات، حيث عرض وزير التجارة والصناعة الروسى الخطوات التى اتخذتها بلاده لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين.

وأكد المتحدث أن الملف السورى سيكون حاضرا بقوة فى مباحثات الرئيس السيسى وبوتين اليوم فى الكريملين حيث أن روسيا لها دور قوى وحضور فى هذه الأزمة وتستضيف العديد من اجتماعات المعارضة السورية، وبالتالى فإن لقاء السيسى وبوتين سيكون فرصة من أجل تبادل الرؤى حول سبل التوصل إلى وقف نزيف الدم السورى وتحقيق انفراجة تؤدى إلى نزع فتيل الأزمة هناك.