ضبط 390 قطعة سلاح و1177 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال أسبوع

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الحملات الأمنية التى استمرت حوالى أسبوع، عن ضبط (390) قطعة سلاح نارى و (1177) قضية مخدرات، وكشف غموض (60) حادثا (25 قتل عمد، 9 سرقات بالإكراه، 16 هتك عرض، 3 اغتصاب، 3خطف، 1 انتحال صفة، 3 حريق عمد)، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (84) متهما.

كما تمكنت الحملات الأمنية من ضبط (104) سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط (18195) محكوما عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى (102353) حكما قضائيا متنوعا.

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