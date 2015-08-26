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السيطرة على حريق التهم 6 منازل فى دار السلام بسوهاج دون خسائر بشرية

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السيطرة على حريق التهم 6 منازل فى دار السلام بسوهاج دون خسائر بشرية السيطرة على حريق التهم 6 منازل فى دار السلام بسوهاج دون خسائر بشرية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق شب بناحية أولاد سالم قبلى دائرة مركز دار السلام بعدد 6 منازل ولم تنتج عنه خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد نشوب حريق بعدد من المنازل وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، بنشوب حريق بمنازل الزعيم جمال عبد النظير 30 عاما سائق، ودهب صابر الأمين 30 عاما ربة منزل، وحماده عاطف السيد 26 عاما عامل، وعيد عاطف السيد 22 عامل، وشهيرة حمدان السيد 23 عاما ربة منزل، ومحمود عاطف السيد 21 عاما طالب، ويقيمون بذات الناحية.

لم ينتج عن ذلك أى إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض العروق الخشبية والتبن وبسؤال مالكى المنازل أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون مصدر حرارى سبب الحريق، ونفوا الشبهة الجنائية.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3247 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365