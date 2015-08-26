ضبط صاحب مصنع حلويات لاستخدامه خامات فاسدة بالعجوزة

ألقى ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة القبض على مالك مصنع لإنتاج وتصنيع الحلويات لإدارته بدون ترخيص واستخدام مواد غير صالحة للاستخدام الآدمى.

ووردت معلومات أكدتها تحريات ضباط شرطة التموين بقيام المتهم "رامز.ص" 30 سنه مالك مصنع لإنتاج وتصنيع الحلويات "ملبن" بالعجوزة بدون ترخيص، وأنه يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بالإضافة إلى وضع عناوين وهمية على العبوات لتضليل الجهات الرقابية وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات العامة مستخدما الغش، كما حقق أرباحاً طائلة غير مشروعة، وتم ضبط 1.290 طن ملبن و1.700 طن خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر .