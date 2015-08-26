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نصائح لتجنب نوبات القولون المزعجة.. أهمها تقليل السكريات والتوابل

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نصائح لتجنب نوبات القولون المزعجة.. أهمها تقليل السكريات والتوابل نصائح لتجنب نوبات القولون المزعجة.. أهمها تقليل السكريات والتوابل
القولون وآلامه التى لا تنتهى مصدر إزعاج لمرضاه، لذا عليهم مجاراته ومحاولة التعايش معه عن طريق تعديل نظامهم الغذائى اليومى، والاهتمام بطبيعة ونوعية الأصناف التى يتناولونها فى طعامهم، كما عليهم الاهتمام ببعض النصائح التى يقدمها لهم الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر.

نصائح لتجنب نوبات القولون المزعجة.. أهمها تجنب التوابل والشراهة فى تناول الطعام
>وتابع الدكتور محمد عيسى حديثه مؤكدا على أهمية أن يتجنب المريض بالقولون تناول نوعيات معينة من الطعام، وعليه ألا يترك شهيته مفتوحة للطعام دون رادع، ومن أهم النصائح المباشرة التى يقدمها "عيسى":

- توقف عن النهم الشديد يرهق قولونك ويضطرك لتناول كميات كبيرة من الطعام تزعج القولون
>- التوابل الزائدة تثير القولون عليك بالتحكم فى إضافتها بشكل سليم ومتزن
>- الطعام المقلى فى الزيت أو الزبد، أو المضاف إليه الزبد والسمن ضار بالقولون ويثيره
>- الطعام المضاف إليه الصلصة والطماطم بكثرة (المسبك) أخطر أنواع الطعام الذى يؤذى القولون
>- تجنب تناول المياه الغازية بكثرة
>- تجنب تناول الطعام الحار
>- تجنب تناول المشروبات المليئة بالسكريات، بل عليك تناول العصائر الطبيعية

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