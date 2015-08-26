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طلاب جامعة الزقازيق فى ضيافة قبائل جنوب سيناء

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طلاب جامعة الزقازيق فى ضيافة قبائل جنوب سيناء طلاب جامعة الزقازيق فى ضيافة قبائل جنوب سيناء
يصل اليوم الأربعاء أول أفواج طلاب جامعة الزقازيق لزيارة محافظة جنوب سيناء، والمكون من 36 طالبا وطالبة والتى تستمر على مدى أربعة أيام، يتضمن البرنامج زيارة إلى نويبع وأبو رديس وشرم الشيخ وسانت كاترين.

وصرح الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق أن هذه الزيارة تأتى فى إطار برنامج للتعاون بين وزارة التعليم العالى ومحافظة جنوب سيناء بهدف التواصل بين طلاب جامعة الزقازيق كإحدى جامعات الدلتا وشباب القبائل السيناوية بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف أنه خلال الزيارة سيتم عقد ندوات ومحاضرات تعريفية ولقاءات بالمجتمع السيناوى بحضور شباب وشيوخ قبائل جنوب سيناء تختتم بسهرة سيناوية للسمر وإلقاء الشعر .

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