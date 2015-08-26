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رئيس البعثة الطبية للحج: زيادة العيادات الطبية لــ35 عيادة بمكة والمدينة

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رئيس البعثة الطبية للحج: زيادة العيادات الطبية لــ35 عيادة بمكة والمدينة رئيس البعثة الطبية للحج: زيادة العيادات الطبية لــ35 عيادة بمكة والمدينة
أكد الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى أن قوام البعثة الطبية 350 عضوا يعملون دائما على تقديم الخدمة الطبية اللائقة للحجاج المصريين.

وقال الدكتور هشام عطا، رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" إنه تم زيادة عيادات البعثة الطبية المصرية إلى 35 عيادة لتقديم الخدمة الصحية للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى أنه ضمن اختصاصات ومهام بعثة الحج متابعة الحجاج فى مستشفيات المملكة العربية .

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مصر 365

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