حصرياً: جزء ثانٍ من مسلسل "منا وفينا"

أعلن نجم الكوميديا السعودية فهد الحيان أنه بصدد التجهيز لعمل درامي جديد، مبيّناً أنه سيعلن عن تفاصيله قريباً.

وصرّح الحيان لـ"سيدتي نت" بأنّ من المحتمل كثيراً أن يكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل "منا وفينا"، الذي شارك في بطولته، وعُرض في رمضان الماضي على شاشة التلفزيون السعودي، لا سيّما بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.

يُشار إلى أنّ مسلسل "منا وفينا" هو من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومنتجه المنفذ هو مؤسسة "جديرة للإنتاج الفني"، ومؤلفه هو ورشة نصّ، أشرف عليها الفنان عبدالله السدحان وضمّت الكتّاب: عنبر الدوسري، وحسين الراشد، وسعد المدهش، فيما تولى الإخراج أسد فولادكار.

والمسلس من بطولة: عبدالله السدحان، وفهد الحيان، وحسن عسيري، ومحمد العيسى، وعبد المحسن النمر، وزهرة عرفات، وليلى السلمان.

"منا وفينا" توليفة كوميدية ناجحة خارج عباءة "طاش"