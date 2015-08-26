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بسبب هذا الفيديو زين العمر يتعرض للسخرية

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بسبب هذا الفيديو زين العمر يتعرض للسخرية بسبب هذا الفيديو زين العمر يتعرض للسخرية

الأربعاء 26-08-2015 01:14

 بعد مشاركته في التظاهرة المطلبية في وسط بيروت يوم الاحد الماضي، تعرض الفنان زين العمر إلى موجة من الانتقادات اللاذعة، إثر انتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ردة فعله عند دوي صوت يشبه صوت القنبلة، أثناء إدلائه بتصريح لقناة "الميادين".

 

فقد فوجئ زين بصوت قوي فهرب من أمام الكاميرا، ثم عاد بعد أن طمأنه مراسل القناة إلى أنه ليس ثمة أمر خطير.

 

وسخر البعض من زين العمر المعروف بمواقفه الوطنية النارية، ورأوا أن خوفه لا يتناسب مع حجم العنفوان الذي يظهره، خصوصا أنه سبق وأعلن في مرات عدة أنه مستعد للقتال إلى جانب الجيش اللبناني.

 

ووصف آخرون تصرف الفنان بأنه رد فعل طبيعي قد يقوم به أي شخص مكانه.

 

يشار إلى أن زين العمر كان قد تعرّض قبل يوم لإصابات جرّاء مشاركته بتظاهرة لحملة طلعت ريحتكم، نقل على إثرها إلى المستشفى.

شاهدوا زين العمر عبر هذا الرابط:

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