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ميريام فارس: أنا وذاتي وانعكاس ظلي في المرآة فقط على "تويتر"

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ميريام فارس: أنا وذاتي وانعكاس ظلي في المرآة فقط على "تويتر" ميريام فارس: أنا وذاتي وانعكاس ظلي في المرآة فقط على "تويتر"

الأربعاء 26-08-2015 02:44

يتنافس النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً "تويتر"، على عدد المتابعين، ويحاول كلٌّ منهم الحصول على أكبر عدد ممكن من المعجبين، في وقت لا يتابع النجوم غير عدد قليل من الحسابات على "تويتر". واللافت أنّ البعض منهم لا يتابع أحداً أو يتابع عدداً ضئيلاً جداً.
فمن هم النجوم الذين يتابعون عدداً قليلاً من الحسابات على "تويتر"؟

ميريام فارس: تتربّع ميريام على رأس اللائحة، كونها لا تتابع أحداً على "تويتر"، ولا حتى نادي معجبيها أو أيّ حساب ينتمي إليها.
 

: يتابع حسابين؛ حساب شركة إعلانات، وحساب قناة راديو خاصّة به.
 

رامي عياش: يتابع 3 حسابات؛ حساب زوجته، وحساب مؤسسته "عياش الطفولة"، وحساب نادي معجبيه.
 

أحمد حلمي: يتابع حسابين؛ حساب زوجته منى زكي، وحساب إحدى المغنيات الأجنبيات.
 

كاظم الساهر: يتابع 3 حسابات تابعة لقناة MBC.
 

تامر حسني: يتابع 6 حسابات لفنانين أجانب.
 

مي سليم: تتابع 7 حسابات لأشخاص ولمؤسّسات.
 

حسين الجسمي: يتابع 8 حسابات، أغلبها لشخصيّات سياسية.
 

محمد حماقي: يتابع 14 حساباً لبعض الممثلين ولأصدقائه ولبعض المؤسسات.
 

نوال الكويتية: تتابع 18 حساباً لفنانين خليجيين ولبنانيين وسوريين وإعلاميين.
 

مروان خوري: يتابع 28 حساباً، أغلبها لصحافيين وإعلاميين وبعض الفنانين اللبنانيين.
 

صابر الرباعي: يتابع 30 حساباً، أغلبها لفنانين وإعلاميين ومجلات ومواقع عربية إلكترونية.

 

مي حريري: تتابع 31 حساباً لفنانين عرب وأجانب ولإعلاميين لبنانيين.

 

نوال الزغبي: تتابع 36 حساباً لصحافيين ولزملائها الفنانين.

 

هيفا وهبي: تتابع 32 حساباً من حسابات الفنانين والممثلين والإعلاميين اللبنانيين ونادي معجبيها، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية.

 

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