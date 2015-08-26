لحواء.. 5 أسباب للشعور بالألم أثناء العلاقة الزوجية ةأهمها التهابات المهبل

كثير من الأسباب تصبح عوامل مزعجة للزوجة أثناء العلاقة الحميمة، أهمها على الإطلاق آلام العلاقة الزوجية، فهى بشكل عام تضعف استمتاع الزوجة وتحد من رضائها الجنسى وتسبب لها نفورا من العلاقة وحاجزا نفسيا.

الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض التناسلية والجلدية أكد أن هناك العديد من الأسباب التى تجعل المرأة فى حالة انزعاج أثناء العلاقة الزوجية، نتيجة شعورها بالألم التى تختلف درجاته من حالة إلى أخرى، ويجب أن تستشير الزوجة المختصين فى هذه الحالة لمعرفة سبب الألم ومحاولة علاجه.

الكثير من الأسباب وراء شعور الزوجة بألم أثناء العلاقة الزوجية أهمها:>- الالتهابات والتقرحات بالمهبل، والتى تسبب ألما أو حرقة أو هرش عند الإيلاج.>- بعض المشكلات المرضية المتعلقة بضيق المهبل عند بعض الفتيات دون أخرى، وهى حالة معروفة ولها علاج تدريجى.>- جفاف مهبلى يصيب بعض النساء دون غيرهن، خاصة فى الأعمار المتقدمة والتى تبدأ السيدة فيها مرحلة سن اليأس.>- الخوف من العلاقة الحميمة عند بعض السيدات، يتسبب فى ضيق المهبل والشعور بالألم.>- العلاقة الحميمة فى الأيام الأولى من الزواج، وعدم تعود المهبل على الإيلاج ويخف تدريجيا.