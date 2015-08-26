لأول مرة.. جامعة المنصورة تستضيف مؤتمرا للمنظمة الدولية لأبحاث الجينات

تستضيف جامعة المنصورة المؤتمر الدولى "جينوم الأمراض العصبية" لمنظمة golden helix لأبحاث الجينات، والتى تنظم مؤتمرها السنوى بدولة من دول العالم وستنظم هذا العام مؤتمرها السنوى بجمهورية مصر العربية بجامعة المنصورة بحضور 25 متحدثا من أوروبا وأمريكا.

ينظم المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة وتنظيم الدكتور محمد صبح مدير مركز الطبية التجريبية والدكتور أحمد بدوى وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الحليم الطنطاوى أستاذ طب الأعصاب والدكتور محمد سلامة والدكتور وائل محمد.

ويشارك فى تنظيم المؤتمر المنظمة الدولية لكيمياء الأعصاب ومنظمة بيولوجيست. ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات فى مجال الأعصاب منها تأثير الجينات على مرض الشلل الرعاش ومرض الزهايمر والصرع والعديد من الأمراض العصبية.

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