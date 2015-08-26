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جامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف للخريجين من شباب مدن القناة وسيناء

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جامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف للخريجين من شباب مدن القناة وسيناء جامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف للخريجين من شباب مدن القناة وسيناء
أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أن جامعة قناة السويس تنظم بالتعاون مع جمعية شباب رجال الأعمال ملتقى التوظيف الأول للخرجين من شباب مدن القناة وسيناء، اعتبارا من يوم الأحد ١٣ سبتمبر لمدة أربعة أيام تشارك فيها كبرى الشركات العاملة فى سوق العمل المصرى، وسوف يتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لاختيار أفضل الكوادر للتعاقد معها.

يأتى ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر فى الفترة من ١٢ حتى 17 سبتمبر ٢٠١٥ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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