اليوم.. بدء إجراءات توقيع عقود 24 ألفا و775 معلما ضمن الـ"30 ألف وظيفة"

تبدأ اليوم الأربعاء مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية إجراءات توقيع عقود الفائزين من متقدمى الـ"30 ألف وظيفة"، والذى وصل عددهم إلى 24 ألفا و775 معلما بعد أن تسلمت المديريات التعليمية الكشوف وملفات تقليل الاغتراب من ديوان الوزارة أول من أمس الاثنين.

وكان الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، قد اعتمد السبت الماضى، قرارا بتعيين 24 ألفا و775 معلما ضمن الـ"30 ألف معلم"، على أن يتم استكمال إجراءات تعيين باقى الأعداد قبل بدء العام الدراسى 2015، 2016.

- إعلان نتيجة الـ"30 ألف وظيفة" يكشف كوارث المسابقة.. الوزارة حددت المؤهلات المطلوبة لشغل بعض الوظائف بعد إعلان النتيجة الأولية.. استبعاد قرابة 1000 معلم بعد تقدمهم بمسوغات التعيين..ومصدر: "التعليم"فشلت

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