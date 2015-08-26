الفاتيكان: لن نشارك فى مبادرة فلسطينية لرفع العلم بالأمم المتحدة

طالب الفاتيكان أمس الثلاثاء البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بإزالة كل ما يشير إليه فى مشروع قرار أعده الفلسطينيون لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة برفع علمى فلسطين والفاتيكان فى المنظمة الدولية.

ويقول مشروع القرار الفلسطينى الذى اطلعت عليه رويترز إن أعلام الدول غير الأعضاء التى لها صفة مراقب "يجب أن ترفع فى مقر ومكاتب الأمم المتحدة إلى جوار اعلام الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة".

ويشير مشروع القرار على وجه التحديد إلى الفاتيكان ودولة فلسطين وهما تحملان صفة مراقب غير عضو فى الأمم المتحدة.

تأتى هذه المبادرة قبل شهر واحد من قيام البابا فرنسيس بإلقاء كلمة هامة أمام جمع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم 193 دولة فى 25 سبتمبر.