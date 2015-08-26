«إبصار» تناشد «التعليم» قبول «الكفيف الفانكوني» بالدراسات العليا

ناشد أمين جمعية إبصار الخيرية محمد توفيق بلو وزير التعليم لإيجاد وسيلة سريعة لتيسير تحصيل التعليم الجامعي للطلاب النابغين من ذوي الإعاقة الشديدة أو الأمراض الخطيرة الذين من الله عليهم بقدرات فائقة ونبوغ كتعويض عما قدره الله لهم من إعاقة وكذلك تحريك الداعمين من أهل الخير للوقوف مع مثل هذه القضايا الإنسانية الصعبة.

وأوضح بلو أنه وقف على حالة أحد المواطنين المصابين بإعاقة بصرية نتيجة مرض (متلازمة فانكوني)، وهو أحد أمراض الكلى الوراثية الخطيرة جداً ويصيب 1 من كل 400 ألف شخص، ويؤدي إلى توقف النمو الجسماني وتعطل بعض أعضاء الجسم عن العمل، بما في ذلك فقدان البصر والقدرة على الحركة، مضيفاً أنه ذهب إلى زيارة هذا الكفيف الذي يدعى خالد عوف ذي الحالة النادرة، والذي يحظى باهتمام ورعاية في قسم الرعاية المستديمة بمستشفى جدة الوطني بحي الكندرة، بناءً على طلبهم بتقديم المشورة وتجهيز التقنيات اللازمة التي طلبها لمواصلة حياته اليومية بصورة طبيعية.

وقال أمين جمعية إبصار الخيرية: إن الكفيف الفانكوني يبلغ من العمر 26 عاماً ولا يزيد طوله عن 1 متر ولا يتحرك منه إلا رأسه الصغير جداً ويدياه المنحنيتان، ومع ذلك يجيد استخدام الحاسب والايفون بكفاءة عالية ويتحدث اللغة الانجليزية، وتحدث عوف عن تجربته ودعم والديه له وكيف ساعداه إلى أن أكمل دراسته الجامعية، وعن التدريب والدعم الذي قدمته له جمعية العوق البصري ببريدة في الحاسب الآلي واستخدام التقنيات المساندة، مما سهل عليه اجتياز مرحلة البكالوريوس من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز.

واضاف بلو أن الكفيف الفانكوني لديه أمنية أن تساعده جامعة الملك عبدالعزيز في إكمال رسالة الماجستير في العقيدة من سريرية، وتوفير جهاز كاميرا أي ريد ناو الباهظة الثمن، وجهاز الجي بي اس لتنقل المكفوفين. وطلب أمين جمعية إبصار الخيرية دعم ووقوف وزير التعليم مع هذا المواطن ذي الارادة الشامخة، عبر اصدار تعليماته إلى جامعة الملك عبدالعزيز لإيفاد مندوب عنها للتقييم الاكاديمي للحالة، وإتاحة الفرصة له لدراسة الماجستير بظروفه الصحية من موقعه في المستشفى تحقيقاً لأمنيته، راجياً كذلك أن يكون هذا النموذج بمثابة خطوة أولى لإيجاد انظمة ولوائح جديدة، تساعد النابغين من اصحاب الاعاقات الشديدة، بتحصيل دراساتهم الجامعية بكافة مستوياتها وفق ظروفهم الصحية.