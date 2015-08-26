إغلاق 12 مطبخ إعاشة مخالفاً بمكة المكرمة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 12 محلاً من مطابخ الإعاشة المخالفة، وأنذرت 14 آخرين، خلال اليومين الأولين من حملتها التصحيحية على مطابخ الإعاشة التي انطلقت الأحد الماضي في مرحلتها الرابعة لهذا العام.

وأوضح د. محمد هاشم الفوتاوي مدير عام صحة البيئة بالأمانة، أن "الأمانة" بدأت في تنفيذ هذه الحملة منذ مطلع هذا الأسبوع، بتقسيم العمل على جميع نطاقات البلديات الفرعية، على أن يشمل في كل يوم بلديتين فرعيتين، بهدف الرفع من مستوى الإصحاح البيئي بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية.

وأفاد بأن الجولات شملت خلال اليومين الماضيين نطاق أربع بلديات فرعية، تمثلت في الشرائع والشوقية والعزيزية والعتيبية، حيث شكلت الأمانة عددا من الفرق الرقابية المكونة من المراقبين الصحيين من الإدارة العامة لصحة البيئة، بمشاركة مندوبي البلديات الفرعية، الذين وزعوا على مختلف المناطق، مبيناً أن جميع تلك الفرق مدعومة بعدد من عمال النظافة والسيارات والضواغط وأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف على صلاحية المواد الغذائية وسلامة العاملين بالمحلات.

ولفت إلى أن الحملات أسفرت عن مصادرة وإتلاف 838 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومخزنة بطرق سيئة ومعادة التجميد ومنتهية الصلاحية، وإتلاف350 قطعة من الأواني والمعدات غير الصالحة للاستخدام، وفحص 60 عينه غذائية.