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الحلبة تخفض الدهون وتضبط السكر ومفيدة للمرضعات

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الحلبة تخفض الدهون وتضبط السكر ومفيدة للمرضعات الحلبة تخفض الدهون وتضبط السكر ومفيدة للمرضعات
الحلبة من التوابل والأعشاب التى تحظى بشعبية كبيرة فى المطابخ الآسيوية، وتستخدم البذور الصلبة الملونة الصفراء لنبات الحلبة كالتوابل والمواد الحافظة فى المطبخ الهندى، حيث إنه عشب يضيف نكهة وتغذية هامة ويمكن أن يضاف إلى معظم الأطباق الهندية.

ووفقاً لموقع “Health”، الطبى فإن هناك فوائد مذهلة لاستخدام الحلبة، وتشمل:

1- الحلبة تقلل من رواسب وتضبط السكر


>أظهرت الأبحاث أن الاستخدام المنتظم على المدى الطويل من بذور الحلبة يقلل من رواسب الدهون فى الجسم ويخفض الكوليسترول، والمحتوى العالى من الألياف يساعد على طرد الفضلات من الجسم.
>وتحتوى الحلبة على الأحماض الأمينية التى تسمى “hydroxyisoleucine-4” والتى تساعد على تحفيز إفراز الأنسولين، كما تقلل الحلبة من مستويات السكر فى الدم عن طريق إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالى مستويات السكر فى الدم، والألياف الغذائية فى الحلبة تسبب بطء تفريغ المعدة، ونتيجة لذلك، يتم التحكم فى مستويات السكر فى مجرى الدم، حيث إن الحلبة ممتازة للتحكم فى مرض السكر.

2- مدرة للبن الأم


>كما يعتقد الباحثون أن الحلبة مدرة للبن الأم، وغالبا ما تستخدم لزيادة الرضاعة، حيث إن الحلبة عنصر هام فى تعزيز الرضاعة الطبيعية، وتعالج اضطرابات الجهاز الهضمى، وانتفاخ البطن، ويتم استخدام الشاى المصنوع من بذور الحلبة على نطاق واسع لخفض الحمى لإحتوائها على الكينين.

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مصر 365

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