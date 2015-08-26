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لو الأكل ميحلاش غير بالسمن البلدى.. تعرف على 7 أضرار ناتجة عنها

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لو الأكل ميحلاش غير بالسمن البلدى.. تعرف على 7 أضرار ناتجة عنها لو الأكل ميحلاش غير بالسمن البلدى.. تعرف على 7 أضرار ناتجة عنها
"الأكل ميحلاش غير بالسمن البلدى"، هذه المقولة تقال دائما للأشخاص الذين يعشقون تناول الأطعمة الدسمة، التى تتسبب فى العديد من المشاكل الصحية بسبب الكثرة فى تناولها.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الأطعمة الغنية بالدهون يعشقها الكثيرون، ولا يستطيعون تناول الطعام بدون وضع كمية من والسمن البلدى.

وتابع استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من أنواع الدهون، التى تختلف طبقا لطبيعة الشخص وما اعتاد عليه أثناء تناول الطعام، فهناك السمن البلدى والمهدرجة "أى الصناعية"، وهناك أيضا الزيوت كعباد الشمس، والذرة، والزيتون، والحار.
>وأضاف استشارى السمنة والنحافة، أن جميع الأطباء ينصحون بعدم الإسراف فى تناول الدهون فى الطعام، وذلك تجنبا لحدوث أى مضعفات على الصحة العامة.

ويحذر استشارى السمنة والنحافة، من بعض المضاعفات التى تحدث لصحة الإنسان نتيجة لتناول الدهون سواء كانت السمن البلدى أو الزيوت والسمن المهدرج أثناء تناوله للطعام، ومنها:
>1- زيادة الوزن بشكل ملحوظ، بسبب تراكم الدهون فى الجسم.
>2- زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والتعرض للأزمات القلبية.
>3- ارتفاع ضغط الدم.
>4- التعرض للإصابة بأمراض السكر.
>5- التعرض للسكتات القلبية و الدماغية.
>6- ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.
>7- التعرض للإصابة بالجلطات.
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مصر 365

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