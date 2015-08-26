مقتل مسلحين واعتقال ثالث شرق الجزائر

قتل مسلحان وأصيب ثالث بجروح مساء الثلاثاء فى عملية نفذتها قوات الأمن الجزائرية بوسط مدينة الطاهير بولاية جيجل شرق البلاد.

وذكرت صحيفة "الخبر" فى موقعها الإلكترونى نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الأمن "كانت تترقب تحركات مجموعة إرهابية على متن سيارة بمنطقة الطاهير، استنادا إلى معلومات بلغتها، وبعد عملية ترصد تم محاصرة الإرهابيين الثلاثة بحى أولاد سويسى بقلب المدينة الطاهير". وسجل ذات المصدر حدوث إطلاق النار، نجم عنه مقتل إرهابيين اثنين وإصابة ثالث تم اعتقاله.

وأوضحت الصحيفة أن هذه العملية تأتى يومين بعد القضاء على إرهابيين إثر عملية تمشيط شملت المنطقة الحدودية بين ولايتى سكيكدة وجيجل.

>