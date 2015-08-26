إمام مسجد سيدى جابر: لم أدع للتظاهر ولم يصلنى أى خطاب رسمى للتحقيق

قال الشيخ أحمد البهى، إمام مسجد سيدى جابر بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لم يصله أى خطابات رسمية تفيد بإحالته للتحقيق حتى الآن بعد قرار وكيل وزارة الأوقاف بتحويله للتحقيق لدعوته للتظاهر على غرار أمناء الشرطة.

وأضاف أنه لم يدع للتظاهر كما أساء البعض الفهم و"لكن طالبت بالتكاتف والترابط من أجل تحقيق مطلب الأئمة وهو تطبيق الكادر من قبل وزارة الأوقاف وزيادة الراتب بحد أدنى 3 آلاف جنيه"، مؤكدا أنه لم يذكر دعوة للتظاهر أو الخروج عن القانون.

وأشار"البهى" إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وكيل الوزارة يخبره فيه إحالته للتحقيق بسبب دعوته للتظاهر وتحريض زملائه، موضحاً أن قرار الإحالة جاء شفهياً وليس مؤكداً من الوزارة.

واستنكر إمام مسجد سيدى جابر ما يحدث من الأئمة عبر وسائل الإعلام قائلاً "لا نرضى أن يكون الدعاة وخلافاتهم الشخصية مادة للتوك شو ووسائل الإعلام"، مطالباً بضرورة الالتزام بقرارات الوزارة والمتحدثين الرسميين.

- "الأوقاف" تحيل إمام مسجد سيدى جابر بالإسكندرية للتحقيق لدعوته للتظاهر

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