مصادر رئاسية: السيسى يزور اليابان وكوريا الجنوبية فى نوفمبر

أكدت مصادر رئاسية، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر سبتمبر المقبل، فى الدورة السبعين للأمم المتحدة فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت المصادر، فى تصريحات صحفية، عن زيارة للرئيس السيسى إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الزيارة المقبلة للرئيس تأتى فى إطار تعزيز سبل التعاون مع الدولتين وبحث سبل ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية.

- مصادر: زيارات الرئيس الخارجية تهدف تطوير وتفعيل مبادرات التعاون

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