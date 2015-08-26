هيئة الثروة المعدنية: إنشاء شركة وطنية للبحث عن الثروات بحلايب وشلاتين

قال الخبير الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية فى مصر ، إنه تم زيادة عدد المفتشين فى الهيئة بمناطق الثروات المعدنية إلى 75 مفتشا، تم إنشاء شركة وطنية للبحث عن الثروات المعدنية فى حلايب وشلاتين.

وأضاف طعيمة فى تصريحات تلفزيونية، أن ميزانية هيئة الثروة المعدنية 180مليون جنيه منهم 105ملايين، مع العلم أن عدد العاملين فى الهيئة 1700 منهم 500 جيولوجى ومهندس.

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