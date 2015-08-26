وكيل الأوقاف يؤيد حملة لا للأحزاب الدينية.. ويؤكد: يجب نشرها بالمحافظات

قال الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يؤيد حملة لا للأحزاب الدينية ونشرها فى المحافظات قائلاً "أؤيد الحملة بشدة لأن الذى يريد العمل فى مصر يجب ألا يفرق بين المواطنين ويعمل باسم الدين".

وأضاف أن دولة الإسلام لا تفرق بين المسلم وغير المسلم، وتؤيد حصول الجمع على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية دون تفرقه دينية أو طبقية.

وأشار "عبادة" إلى أنه على من أراد أن ينشىء حزبا سياسيا فى مصر يجب ألا يوصف نفسه بحزب دينى مسلم أو مسيحى، موضحاً أن الأحزاب السياسية مهمتها الوحيدة هى خدمة كل المصريين.

معركة "لا للأحزاب الدينية" و"النور" تدخل منعطفا جديدا.. الحملة تجمع 100 ألف استمارة فى 4 أيام.. ورئيس "شئون الأحزاب" السابق: حلها لم يخالف رغبة الرأى العام.. والحزب: لا نهتم والقضاء لا يأخذ بالتوقيعات