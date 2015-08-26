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الجيش الجزائرى يضبط أسلحة على الحدود مع مالى

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الجيش الجزائرى يضبط أسلحة على الحدود مع مالى الجيش الجزائرى يضبط أسلحة على الحدود مع مالى
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن مفرزة للجيش ضبطت مساء الثلاثاء أسلحة أثناء دورية استطلاعية قرب الشريط الحدودى مع مالى.

وأوضحت الوزارة فى موقعها الإلكترونى، أنه تم ضبط أربعة أسلحة رشاشة من نوع "كلاشنيكوف" وثلاثة رشاشات من نوع "إف إم بى كيه" وبندقية نصف آلية من نوع سمونوف وأربع بنادق من نوع (91ـ 44) وقنبلة يدوية وأربعة مخازن وكمية كبيرة من الذخيرة.

من جهة أخرى، ذكر الموقع الإلكترونى "كل شيء عن الجزائر"، أن مسلحا سلم نفسه رفقة زوجته وابنيه لأجهزة الأمن بمنطقة تازة بولاية جيجل شرقى البلاد، موضحا أن المسلح كان "أميرا" للجماعة الإرهابية التى تنشط بالمنطقة.
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