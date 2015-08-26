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مندسون فى مسيرة لمدنين يشتبكون مع القوى الأمنية فى ساحة رياض الصلح بلبنان

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مندسون فى مسيرة لمدنين يشتبكون مع القوى الأمنية فى ساحة رياض الصلح بلبنان مندسون فى مسيرة لمدنين يشتبكون مع القوى الأمنية فى ساحة رياض الصلح بلبنان
قام بعض المندسين فى التحرك الذى نفذه عدد من الناشطين المدنيين مساء الثلاثاء فى إطار حملة "بدنا نحاسب" فى ساحة رياض الصلح وسط بيروت بالإشتباك مع القوى الأمنية كما قاموا بتحطيم زجاج بعض المحال التجارية قبل أن تتمكن القوى الأمنية من إبعادهم.

وذكر مصدر رسمى لبنانى، لم يتم تسميته، أن بعض المندسين ألقوا مفرقعات باتجاه القوى الأمنية وأشعلوا الشريط الشائك ببعض الأقمشة والحواجز البلاستيكية الموجودة هناك، كما عمدوا إلى رشق القوى الأمنية بزجاجات المياه و الحجارة، ما دفع القوى الأمنية إلى الاشتباك مع المشاغبين قبل أن تتمكن من إبعادهم من ساحة رياض الصلح.

وأضاف المصدر أن المشاغبين أقدموا على تحطيم زجاج بعض المحال التجارية فى شارع المصارف فى وسط بيروت كما أقدموا على تكسير لوحات إعلانية فى المنطقة.

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