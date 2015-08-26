قصر ثقافة أسيوط يواصل فعاليات مبادرة "صيف ولادنا"

نظمت ثقافة أسيوط عددا من الأمسيات الشعرية والأنشطة الثقافية بقصور الثقافة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن أنشطة وزارة الثقافة بالمحافظة ومبادرة "صيف ولادنا"، التى أطلقها الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة... صرح بذلك عبد العال زهران مدير عام قصر ثقافة أسيوط.

وقال إن الأنشطة الثقافية لا تقتصر على قصر ثقافة أسيوط فقط بل يتم تنظيم عدة أنشطة بقصور الثقافة بمراكز المحافظة وفقا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، لافتاً إلى أن الاحتفالات والأنشطة الثقافية تشمل قصر ثقافة ساحل سليم، وقصر ثقافة بنى مر بمركز الفتح، وأبو تيج، وبمدرسة ممتاز نصار بمركز البدارى.

وأوضح "زهران" أنه تم تنظيم ندوة ثقافية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بقصر ثقافة أسيوط أدارها الشاعر درويش الأسيوطى، والشاعر سعد عبد الرحمن ونخبة متميزة من شعراء وأدباء المحافظة فضلاً عن تنظيم ورشة فن الخزف تستمر حتى الثلاثاء المقبل بمشاركة 70 طفلا يقوم بتدريبهم أساتذة من كلية التربية النوعية، مضيفاً أنه سيتم تنظيم حفل للأطفال بقصر ثقافة أسيوط يشارك فيه أكثر من 250 طفلا وولى أمر، يحييه فريق كورال أطفال قصر ثقافة أسيوط المكون حديثاً من 35 طفلا.

وأشار "زهران" إلى أن تنظيم احتفالات وأمسيات شعرية وعروض فنية وندوات تثقيفية وعروض فنية لفرق الكورال، موضحاً أن الأنشطة الثقافية تتضمن تنظيم ورشة فنون تشكيلية وندوات تثقيفية وعروض فنية لفرق الكورال وورش عمل.

وأكد "مدير عام الثقافة بأسيوط" اهتمام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط باستمرار ومواصلة الأنشطة الثقافية بكافة مراكز المحافظة لتحقيق الأهداف المحددة لها، مشيراً إلى أن إقامة الفعاليات الثقافية والتربوية والرياضية الهادفة تعزز من اكتشاف المواهب الصغيرة وتصقل مواهب الشباب وإبداعاتهم وإعدادهم الإعداد الثقافى والفكرى والفنى ليكون لهم دور فعال فى عملية بناء المجتمع.