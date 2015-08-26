صورة - قرعة كأس الرابطة .. توتنام ضد أرسنال والمحمدي يواجه سوانزي

أسفرت قرعة الدور الثالث من كأس الرابطة عن مواجهات نارية أبرزها دربي شمال لندن بين توتنام وأرسنال.

الدور الثاني انتهى من كأس الرابطة بتأهل هال سيتي وسوانزي في دور غابت عنه كبار الدوري الإنجليزي.

وأقيمت قرعة الدور الثالث مساء الثلاثاء بعد دقائق قليلة من نهاية المباريات.

وسيحل أرسنال ضيفا على توتنام بينما يواجه هال سيتي ورفاق أحمد المحمدي سوانزي.

وفي مواجهة سهلة سيستضيف مانشستر يونايتد ابسوتش تاون. بينما يرحل تشيلسي لمواجهة والاس.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على سندرلاند. ويواجه ليفربول ضيفه كارلسلي.

وفيما يلي صورة نشرها الموقع الرسمي لبطولة كأس الرابطة والتي يحمل تشيلسي لقب البطولة.