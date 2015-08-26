أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السكة الحديد تمنح العاملين فى بعض المؤسسات تخفيضات فى قطار الـ"vip"

Google+ Print
السكة الحديد تمنح العاملين فى بعض المؤسسات تخفيضات فى قطار الـ"vip" السكة الحديد تمنح العاملين فى بعض المؤسسات تخفيضات فى قطار الـ"vip"
كشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد عن منح الهيئة تخفيضات لموظفى بعض المؤسسات فى قطار الـvip الذى بدأت الهيئة فى تشغيله من القاهرة للإسكندرية ضمن 23 قطارا قررت الهيئة تشغيلهم بنظام الـ vip، ويجرى حاليا تصنيعهم بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالأشتراك مع إحدى الشركات الصينية.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات لقطاع المسافات الطويلة باستثناء لبعض المؤسسات ومنحهم تخفيضات على القطار الأول، والذى تم تشغيله على خط القاهرة الإسكندرية بسعر 100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيه للدرجة الثانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365