السكة الحديد تمنح العاملين فى بعض المؤسسات تخفيضات فى قطار الـ"vip"

كشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد عن منح الهيئة تخفيضات لموظفى بعض المؤسسات فى قطار الـvip الذى بدأت الهيئة فى تشغيله من القاهرة للإسكندرية ضمن 23 قطارا قررت الهيئة تشغيلهم بنظام الـ vip، ويجرى حاليا تصنيعهم بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالأشتراك مع إحدى الشركات الصينية.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات لقطاع المسافات الطويلة باستثناء لبعض المؤسسات ومنحهم تخفيضات على القطار الأول، والذى تم تشغيله على خط القاهرة الإسكندرية بسعر 100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيه للدرجة الثانية.