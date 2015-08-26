التوصل لهوية جثة مجهولة عثر عليها فى الزراعات بإدفو

تعرف أهالى، منذ قليل، على جثة مجهولة مودعة بمشرحة إدفو العمومية، كان قد عثر عليها فى الساعات الماضية فى الزراعات، وتبين أن الجثة لأحد ذويهم ويدعى (ص.ف) 42 سنة موظف من دائرة مركز إدفو.

وصرحت النيابة المختصة بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها، بعدما أكد الكشف الظاهرى عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وهو ما تطابق مع تحريات المباحث، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات حول ملابسات وظروف الوفاة.

وكان قد تبلغ لمركز شرطة إدفو خلال الساعات الماضية من أحد المواطنين بناحية أبو غلاب دائرة مركز إدفو بعثوره على جثة مطموسة الملامح بحقله بمنطقة إدفو قبلى شمال غرب محافظة أسوان.

وانتقل على الفور فريق البحث لمكان الواقعة، وتم فحص البلاغ، وبالمعاينة الظاهرية للجثة تبين أنها لرجل فى العقد الرابع تقريبا من عمره يرتدى كامل ملابسه، وبفحص المتعلقات عثر على حافظة وعلبة سجائر ونقود، فيما أشرفت الشرطة على نقل الجثة، وتم إيداعها بمشرحة إدفو العمومية، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار نيابة للمركز للتحقيق.