أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التوصل لهوية جثة مجهولة عثر عليها فى الزراعات بإدفو

Google+ Print
التوصل لهوية جثة مجهولة عثر عليها فى الزراعات بإدفو التوصل لهوية جثة مجهولة عثر عليها فى الزراعات بإدفو
تعرف أهالى، منذ قليل، على جثة مجهولة مودعة بمشرحة إدفو العمومية، كان قد عثر عليها فى الساعات الماضية فى الزراعات، وتبين أن الجثة لأحد ذويهم ويدعى (ص.ف) 42 سنة موظف من دائرة مركز إدفو.

وصرحت النيابة المختصة بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها، بعدما أكد الكشف الظاهرى عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وهو ما تطابق مع تحريات المباحث، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات حول ملابسات وظروف الوفاة.

وكان قد تبلغ لمركز شرطة إدفو خلال الساعات الماضية من أحد المواطنين بناحية أبو غلاب دائرة مركز إدفو بعثوره على جثة مطموسة الملامح بحقله بمنطقة إدفو قبلى شمال غرب محافظة أسوان.

وانتقل على الفور فريق البحث لمكان الواقعة، وتم فحص البلاغ، وبالمعاينة الظاهرية للجثة تبين أنها لرجل فى العقد الرابع تقريبا من عمره يرتدى كامل ملابسه، وبفحص المتعلقات عثر على حافظة وعلبة سجائر ونقود، فيما أشرفت الشرطة على نقل الجثة، وتم إيداعها بمشرحة إدفو العمومية، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار نيابة للمركز للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365