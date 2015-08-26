مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 فى مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 2 آخرين خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتى عبد الجليل وعبد الشافى بقرية الحواتكة مركز منفلوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتى عبد الجليل وعبد الشافى بقرية الحواتكة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم فرض كردون أمنى حول منازل العائلتين للسيطرة على الوضع الأمنى وتم ضبط 8 أشخاص من عائلة عبد الشافى والمتهمين بإطلاق الأعيرة النارية، وذلك لوجود نزاع على قطعة أرض مساحتها 6 قراريط بين العائلتين، وتطور الأمر إلى اشتباكات بالأسلحة النارية نتج عنها مقتل "م. س. م" و"م. ع. س" و"ع. س. م"، وإصابة آخران من عائلة عبد الجليل.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزى والمصابان إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة بدفن الجثث بعد انتداب الطب الشرعى لتشريحها وطلبت تحريات المباحث وضبط وإحضار المتهمين.