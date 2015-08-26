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مباحث الفرافرة تضبط "حشيش وأفيون" بحوزة سائق فى الوادى الجديد

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مباحث الفرافرة تضبط "حشيش وأفيون" بحوزة سائق فى الوادى الجديد مباحث الفرافرة تضبط "حشيش وأفيون" بحوزة سائق فى الوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة الفرافرة بقيادة الرائد عمرو حشاد رئيس المباحث من ضبط سائق بحوزته 6 قطع حشيش وأوقية افيون فى حملة أمنية مكبرة، حيث تم ضبطه أثناء قيادته لسيارة وتم تحريز المضبوطات واعترف بحياوتها بقصد الاتجار فيها ، فتحرر المحضر رقم 892 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015م وتمت احالته الى النيابة لمباشرة التحقفيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير امن الوادى الجديد يفيد بتمكن قوة من مباحث مركز شرطة الفرافرة من ضبط محمد .أ.ع 35 سنة سائق وبحوزته 6 قطع حشيش وأوقية أفيون فى حملة أمنية بعد ورود معلومات سرية تفيد قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبثبوت صحة التحريات تمكنت القوة من ضبطه وبحوزته المواد المخدرة.

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مصر 365