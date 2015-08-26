مباحث الفرافرة تضبط "حشيش وأفيون" بحوزة سائق فى الوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة الفرافرة بقيادة الرائد عمرو حشاد رئيس المباحث من ضبط سائق بحوزته 6 قطع حشيش وأوقية افيون فى حملة أمنية مكبرة، حيث تم ضبطه أثناء قيادته لسيارة وتم تحريز المضبوطات واعترف بحياوتها بقصد الاتجار فيها ، فتحرر المحضر رقم 892 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015م وتمت احالته الى النيابة لمباشرة التحقفيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير امن الوادى الجديد يفيد بتمكن قوة من مباحث مركز شرطة الفرافرة من ضبط محمد .أ.ع 35 سنة سائق وبحوزته 6 قطع حشيش وأوقية أفيون فى حملة أمنية بعد ورود معلومات سرية تفيد قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبثبوت صحة التحريات تمكنت القوة من ضبطه وبحوزته المواد المخدرة.