طبيبة نساء بالسنطة تتهم أمين شرطة بتحطيم عيادتها أثناء إجراء ولادة لشقيقته

حررت الدكتورة ابتسام البيلى طبيبة نساء وتوليد بالسنطة محضرا بمركز الشرطة يحمل رقم 26592 جنح مركز السنطة اتهمت فيه أمين شرطة يدعى "مصطفى.ع" من قوة مركز السنطة بتكسير العيادة الخاصة بها وتحطيم زجاج العيادة بالكامل واقتحام غرفة العمليات بعد أن علم بوفاة الجنين داخل رحم شقيقته.

وأضافت الطبيبة فى المحضر أنها استقبلت سيدة تدعى منى عامر مقيمة بقرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة تشكوا عدم وجود نبض الجنين بالبطن وحالتها سيئة فقررت الدكتورة إجراء عملية قيصرية لإنقاذها وأثناء العملية تبين أن الجنين متوفى فى رحم الأم.

وعندما علم شقيقها الذى كان متواجد بالعيادة أثناء إجراء العملية بأن الجنين متوفى قام بتحطيم زجاج العيّادة بالكامل، واقتحم حجرة العمليات وقام بدفع "ترابيزة" المعدات الطبية أثناء العملية بقدمه الأمر الذى كان سيتسبب فى تعرض حياة شقيقته للخطر تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



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