أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

طبيبة نساء بالسنطة تتهم أمين شرطة بتحطيم عيادتها أثناء إجراء ولادة لشقيقته

Google+ Print
حررت الدكتورة ابتسام البيلى طبيبة نساء وتوليد بالسنطة محضرا بمركز الشرطة يحمل رقم 26592 جنح مركز السنطة اتهمت فيه أمين شرطة يدعى "مصطفى.ع" من قوة مركز السنطة بتكسير العيادة الخاصة بها وتحطيم زجاج العيادة بالكامل واقتحام غرفة العمليات بعد أن علم بوفاة الجنين داخل رحم شقيقته.

وأضافت الطبيبة فى المحضر أنها استقبلت سيدة تدعى منى عامر مقيمة بقرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة تشكوا عدم وجود نبض الجنين بالبطن وحالتها سيئة فقررت الدكتورة إجراء عملية قيصرية لإنقاذها وأثناء العملية تبين أن الجنين متوفى فى رحم الأم.

وعندما علم شقيقها الذى كان متواجد بالعيادة أثناء إجراء العملية بأن الجنين متوفى قام بتحطيم زجاج العيّادة بالكامل، واقتحم حجرة العمليات وقام بدفع "ترابيزة" المعدات الطبية أثناء العملية بقدمه الأمر الذى كان سيتسبب فى تعرض حياة شقيقته للخطر تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365