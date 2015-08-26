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2 مليون و600 ألف جنيه مساعدات من الأوقاف لطلاب المدارس

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2 مليون و600 ألف جنيه مساعدات من الأوقاف لطلاب المدارس 2 مليون و600 ألف جنيه مساعدات من الأوقاف لطلاب المدارس
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف إعانات للفقراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك تصل لأكثر من مليونى جنيه وفق برامج البر بالوزارة والمديريات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسى.

وتضمن القرار صرف مساعدات مدرسية لـ1000 أسرة بواقع 150 جنيها لكل أسرة، وسداد المصاريف الدراسية لـ1000 طالب جامعى بواقع 300 جنيه لكل طالب بشرط أن يكون من الطلاب المستجدين فى فرقته ، وذلك فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة.
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